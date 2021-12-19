Водія ВАЗ госпіталізували в долинську лікарню

У Долині внаслідок ДТП з маршрутним автобусом травмувався 54-річний водій ВАЗ та його 21-річний пасажир. Водій легковика не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу де зіткнувся з автобусом. В результаті аварії ніхто з пасажирів автобуса не постраждав. Пасажир ВАЗ отримав легкі тілесні ушкодження, а водія госпіталізували в лікарню, повідомили в неділю, 19 грудня, в управлінні цивільного захисту населення Івано-Франківської ОДА.

Аварію, внаслідок якої травмувалися водій та пасажир ВАЗ, сталась у Долині на вул. Міцкевича о 9:22 суботи, 18 грудня.

«Встановлено, що водій 1967 року народження, мешканець Долини, керуючи автомобілем ВАЗ 2107, не впорався з керуванням. Внаслідок чого виїхав на смугу зустрічного руху де допустив зіткнення з маршрутним автобусом №1 сполученням РЕМ–ДЕД, яким керував місцевий мешканець 1970 року народження», – йдеться у повідомленні управління цивільного захисту.

В результаті ДТП водій та 21-річний пасажир автомобіля ВАЗ 2107 отримали тілесні ушкодження. Водія госпіталізували у місцеву лікарню.