Поліція з'ясовує, що саме стало причиною загибелі людини

Смертельна автопригода сталася надвечір 17 грудня поблизу Рівного — під колесами легковика у селі Великий Житин загинув 38-річний пішохід, який переходив дорогу у невстановленому місці. Точна причина аварії поки невідома, водій, за даними обстеження, був тверезий.

Про ДТП з загиблим поліція Рівненської області повідомила у суботу, 18 грудня. Близько 17:00 у п'ятницю, 17 грудня, 28-річний водій автомобіля BMW, мешканець села Козлин Рівненського району, на вулиці Центральній у приміському селі Великий Житин збив 38-річного місцевого мешканця. Чоловік переходив дорогу у невстановленому місці. Потерпілого госпіталізували, однак від отриманих травм він помер у реанімаційному відділенні Рівненської обласної лікарні.

Згідно з висновками медиків, водій BMW був тверезий. Подробиць події поліція поки не розголошує. Натомість повідомляє про ще одну автопригоду з потерпілим, яка сталася того ж вечора на вул. Льонокомбінатівській у Рівному. Під колеса автомобіля Daewoo Lanos, яким керував 33-річний житель Рівного, потрапив 73-річний рівнянин. Пішохід переходив дорогу нерегульованим переходом. Потерпілого госпіталізували у реанімаційне відділення лікарні, у нього діагностували політравму. Водій Daewoo Lanos також був тверезий.

За обома фактами порушення правил дорожнього руху розпочаті розслідування.