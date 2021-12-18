Автомобіль на смерть збив 20-річного пішохода біля Буська
Суспільство — Катерина Родак, 0 0
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ДТП трапилась у селі Купче
У п'ятницю, 17 грудня, у селі Купче неподалік Буська автомобіль на смерть збив пішохода.
У департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА повідомили, що ДТП трапилась близько 19:00. 34-річний водій автомобіля ВАЗ-2106, місцевий мешканець, збив 20-річного пішохода, мешканця міста Буськ.
Від отриманих травм хлопець загинув на місці події.
Обставини цієї ДТП має встановити поліція.
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