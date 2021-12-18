ДТП трапилась у селі Купче

У п'ятницю, 17 грудня, у селі Купче неподалік Буська автомобіль на смерть збив пішохода. У департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА повідомили, що ДТП трапилась близько 19:00. 34-річний водій автомобіля ВАЗ-2106, місцевий мешканець, збив 20-річного пішохода, мешканця міста Буськ. Від отриманих травм хлопець загинув на місці події. Обставини цієї ДТП має встановити поліція.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter