Очевидці стверджували, що водій був нетверезий, а він пояснив, що пив після ДТП

По обіді у вівторок, 14 грудня, 48-річний водій Volkswagen розбив три автомобілі у дворі на вулиці Ювілейній у Рівному і пішов геть із місця ДТП. Коли патрульні розшукали водія, помітили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння, хоча сам він заявив, що випив уже після ДТП. Втім, поліцейські таки склали на 48-річного чоловіка три протоколи та постанову за відсутність страхового полісу.

Про скоєння ДТП у дворі на вулиці Ювілейній до поліції близько 16:00 повідомили очевидці. За їхніми словами, нетверезий водій автомобіля Volkswagen зніс обмежувальні стовпчики та наїхав на три припарковані у дворі автомобілі.

Як розповіла ZAXID.NET речниця патрульної поліції Рівненської області Наталія Кітюк, винуватця ДТП виявили у під’їзді будинку, біля якого все й відбувалося. Патрульним водій заявив, що після скоєння аварії пішов у під’їзд і випив 200 грамів спиртного.

«Поліцейські встановили, що 48-річний водій Volkswagen, рухаючись заднім ходом, зіткнувся з автомобілем Renault Laguna. У результаті зіткнення пошкоджені також ще два авто, Renault Grand та Ford», — повідомила Наталія Кітюк.

Після з’ясування усіх обставин поліцейські склали на порушника три протоколи – за вчинення ДТП, за вживання алкоголю та залишення місця ДТП. Патрульні також винесли постанову за відсутність у водія обов'язкового страхового полісу автоцивільної відповідальності.