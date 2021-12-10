Лише дивом уціліли інші учасники жахливого зіткнення

За скоєння аварії у нетверезому стані, у якій одна людина загинула і ще двоє травмувалися, 37-річного мешканця Рівного засуджено до трьох років позбавлення волі. Трагічна ДТП сталася у січні 2020 року поблизу Дубна на Рівненщині, дивом не постраждало більше людей. Винуватця ДТП раніше кілька разів притягували до адмінвідповідальності за порушення правил дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння.

Про оголошення вироку водію, який спричинив смертельну аварію, поліція Рівненської області повідомила у п’ятницю, 10 грудня. 11 січня 2020 року близько 04:40 на автодорозі поблизу Дубна на Рівненщині п’яний водій автомобіля Dodge, 37-річний мешканець Рівного, виїхав на смугу зустрічного руху й зіткнувся з трьома автомобілями: Chevrolet Niva, Renault Duster та Renault Trafic.

У результаті травмувалися водій та пасажир Dodge, а також 45-річний водій Renault Duster. Усіх потерпілих госпіталізували. У найбільш тяжкому стані перебував водій Renault Duster. З Дубенської райлікарні його перевезли до нейрохірургічного відділення Рівненської міської, де він 15 січня помер. Після цього кримінальне провадження за фактом скоєння ДТП перекваліфікували на ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

«У крові винуватця, згідно з висновком судово-токсикологічної експертизи, вміст спирту становив 1,99%, що відповідає середньому ступеню алкогольного сп’яніння», — ідеться у повідомленні поліції. Обвинувачений розкаявся у скоєному. Однак вчинення злочину у стані алкогольного сп’яніння і той факт, що його й раніше карали за кермування у нетверезому стані, стали обтяжуючими обставинами. Відтак суд визнав чоловіка винним і засудив до трьох років позбавлення волі з позбавленням на два роки права керувати транспортними засобами. Вирок може бути оскаржений.