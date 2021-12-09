Сергій Карповець перебуватиме під арештом щонайменше два місяці

Водія вантажівки, яка зіткнулася з маршруткою у Чернігівській області, Сергія Карповця взяли під варту на два місяці, повідомила у четвер, 9 грудня, чернігівська поліція.

Відповідне рішення ухвалив Новозаводський районний суд Чернігова, про такий запобіжний захід клопотала прокуратура.

За версією слідства, водій вантажівки підозрюється в порушенні правил дорожнього руху, що спричинило загибель людей. Наразі триває досудове розслідування.

На судовому засіданні водій заявив, що не може бути винним. «Я не можу бути винним, машина почала гальмувати, далі нічого не пам’ятаю», – сказав підозрюваний водій Сергій Карповець, якого цитує «Сегодня».

Дружина водія вантажівки Інна Карповець розповіла у коментарі «Суспільному», що її чоловік у важкому фізичному та психологічному стані.

«Знаєте, те, що прийняли запобіжний захід – я за тримання під вартою, бо я боюся, щоб він собі нічого не зробив, бо в нього дуже важкий психологічний стан. Він і психологічно ніякий, і фізично ніякий. Йому досі не зробили КТ голови, він весь побитий. Я не знаю, чи належне лікування, мені не повідомляють. Навіть не назвали спочатку лікуючого лікаря. Я навіть не знаю, чи є переломи щелепи, чи нема. Лікар мені сказав, що перелом носа і рвані рани. І, можливо, черепно-мозкова травма», – сказала дружина підозрюваного водія.

Зі слів Інни Карповець, з чоловіком вона не бачилась до сьогоднішнього засідання суду, а тому про причини, з яких сталася аварія, вона не знає. Водночас, Карповець вважає, що робити винним водія вантажівки – неправильно.

«Хай вибачають люди, що загинули, але в нас ситуація теж дуже складна. Не можна так судити, як [міністр внутрішніх справ Денис] Монастирський сказав, що “грубе порушення правил, винуватий”. Він винуватий тільки що живий залишився. Єдина його вина, що живий залишився. А людям горе. Люди добрі, нам теж горе! У вас по одному по два трупи, а в нас 13. І ще невідомо скільки помре. А вони всі на нас, вони не просто на водієві, вони на нашій сім’ї, на родичах, на знайомих», – розповіла дружина водія вантажівки.

Також, зі слів Інни Карповець, її чоловік – «водій від Бога», працював далекобійником останні шість років, а вантажівку обслуговував вчасно.

«В інтернеті пишуть, що далекобійники – алкоголіки, наркомани. У далекобійниках люди живуть цією професією. Вони машину люблять більше, ніж жінку. Він за машиною слідкував. Він з рейсу приходить, до хазяїна дзвонить і на перевірку», – сказала вона.

Також відомо, що причини ДТП із 13 загиблими на Чернігівщині розслідуватиме урядова комісія, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. За результатами цього розслідування Уряд планує ухвалити рішення, які мають покращити безпеку на дорогах. Звіт має бути готовим до 31 січня 2022 року.

Як повідомляв ZAXID.NET, вранці у вівторок, 7 грудня, на Чернігівщині, на трасі Н-27 зіткнулися вантажівка й маршрутка. На місці загинули 11 людей, зокрема водій маршрутки. Згодом померли ще двоє постраждалих. Поліція розслідує порушення правил дорожнього руху, але у прокуратурі допускають погані погодні умови, поганий технічний стан маршрутки та доріг.

Водія вантажівки затримали після надання йому первинної медичної допомоги, чоловікові загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Йому 44 роки, він – уродженець Чернігівської області.