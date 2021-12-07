У селі Брусилів Чернігівської області вантажний автомобіль зіткнувся з маршрутним автобусом. Унаслідок ДТП, за попередніми даними, загинули 13 людей, а ще шестеро важко травмувалися, повідомила ДСНС.

Подія сталася у вівторок, 7 грудня приблизно о 7:55 поблизу селища Брусилів Чернігівського району на автодорозі Н-27 Чернігів – Грем'яч.

Вантажівка зіткнулася з мікроавтобусом «Борзна – Чернігів». На місці події працюють 10 фахівців ДСНС і три одиниці техніки.

«Сегодня» з посиланням на рятувальників повідомляє, що водій вантажівки вижив. У свою чергу, УНІАН пише, що водій маршрутки загинув.

Зараз на місці події працюють слідчо-оперативні групи, криміналістична лабораторія, групи реагування патрульної поліції, рятувальники та медики, повідомила чернігівська поліція. Що саме стало причиною ДТП, правоохоронці ще з’ясовують.

Фото ГУ ДСНС у Чернігівській області

Прокурор Чернігівської області Сергій Василина назвав попередню причину ДТП. За його словами, один із ймовірних факторів, що могли спричинити аварію – погодні умови.

«Але вже є питання до стану дорожнього покриття і служб, які повинні обслуговувати дорогу. А також до технічного стану автобуса», – сказав він.

У коментарі «Суспільному» прокурор зазначив, що, попередньо, враховуючи обставини аварії, вантажівку занесло на зустрічну смугу, де вона зіткнулася з маршруткою.

Поліція вже відкрила за цим фактом кримінальне провадження.