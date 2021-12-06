В ДТП на Житомирщині загинув 26-річний чоловік та двоє його дітей

На трасі Київ – Чоп у Житомирській області під час зіткнення легкового автомобіля з вантажівкою загинули батько та двоє його неповнолітніх дітей, мати з важкими травмами перебуває у лікарні, повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

«Страшна ДТП у Житомирській області знищила сім’ю і забрала життя трьох людей – батька та дітей – хлопчиків 2010 та 2016 років народження. Мати з важкими травмами бореться за життя в лікарні», – написав він у Facebook пізно ввечері в неділю, 5 грудня.

За його словами, ДТП сталася напередодні о 17:41 на 141 км траси М-06 Київ – Чоп. За попередньою інформацією, водійка, керуючи автомобілем Daewoo Lanos, виїхала на смугу зустрічного руху та здійснила зіткнення з вантажним автомобілем DAF. Унаслідок ДТП троє пасажирів загинули на місці.

Фото поліції Житомирщини

Поліція Житомирщини уточнила, що легковиком керувала 26-річна жінка, яка їхала в напрямку Новограда-Волинського. Вона не впоралася з керуванням, виїхала на зустрічну смугу, де сталося бокове зіткнення з тягачем DAF XF з напівпричепом, за кермом якого перебував 41-річний житель Київської області. Загиблому в ДТП пасажиру легковика було 26 років. Водій вантажівки в ДТП не постраждав.

Білошицький зауважив, що смертельну аварію спричинили виїзд на зустрічну смугу руху, коли водійка не переконалася у безпечності маневру, та літня гума. Окрім того, в авто були відсутні дитячі крісла та не пристебнуті ремені безпеки.