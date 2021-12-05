Поліцейський на власному Volkswagen Passat зіткнувся із «ЗАЗ-Таврія» неподалік Києва

Поліцейський на власному автомобілі скоїв смертельну аварію на Київщині, в результаті якої загинули дві людини. Наразі його затримали.

Аварія трапилася напередодні близько 23:00 в суботу, 4 грудня, повідомляє поліція Київщини. 32-річний поліцейський на власному Volkswagen Passat зіткнувся із «ЗАЗ-Таврія» в районі села Нові Петрівці, що розташоване приблизно в 20 км від Києва.

В результаті зіткнення 23-річний пасажир «ЗАЗ-Таврія» загинув на місці події, а постраждалих 23-річного водія і 22-річну пасажирку госпіталізували. Згодом від отриманих травм дівчина померла.

Поліцейського доправили до медзакладу для проведення експертизи на стан алкогольного сп’яніння. Згодом його затримали.

Головне управління Нацполіції вже призначило службове розслідування за фактом аварії. Водночас причини і обставин ДТП встановлюватиме Державне бюро розслідувань.