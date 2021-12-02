Водія затримали на Волині, він їхав на кордон

Поліція встановила і затримала водія, який ввечері 1 грудня у Великих Мостах збив 11-річного хлопчика на пішохідному переході і залишив місце ДТП. Водія відшукали на Волині, це далекобійник з Польщі.

«Як встановили правоохоронці, до скоєння наїзду на дитину причетний 26-річний іноземець, водій вантажного автомобіля Volvo. Сьогодні близько 10 години ранку поліцейські Львівщини спільно з колегами з Волинської області у місті Володимир-Волинський виявили вантажівку, яка прямувала у напрямку кордону для виїзду з України», – повідомили у прес-службі поліції.

Водія затримали, провадження відкрили за статтею про порушення ПДР, яке спричинило важкі наслідки (ч.2 ст.286 ККУ).

Нагадаємо, 1 грудня близько 21:00 на вулиці Львівській у місті Великі Мости Червоноградського району водій невстановленого автомобіля збив 11-річного місцевого мешканця, який переходив дорогу пішохідним переходом. Водій з місця події втік. Хлопчик отримав важкі травми, він у реанімації дитячої лікарні у Львові.