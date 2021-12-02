Ввечері 1 грудня у місті Великі Мости водій автомобіля збив дитину і втік з місця ДТП. Інцидент трапився 1 грудня о 20:55 на вулиці Львівській. Згодом поліцейські повідомили, що затримали водія на Волині.

У поліції не повідомляють жодних обставин аварії, крім місця і часу.

«Як попередньо встановили правоохоронці, невідомий водій невстановленого автомобіля здійснив наїзд на 11-річного місцевого мешканця та поїхав з місця події. Внаслідок ДТП 11-річний хлопчик отримав важкі травми та госпіталізований», – зазначено у повідомленні поліції.

Хлопчика доставили у дитячу лікарню Львова. За особливостями травм лікарі припускають, що його зачепила фура.

«Він у реанімації. Стан важкий, але стабільний. Є крововилив, перелом кісток основи черепа, нейрохірургічні травми. У нього багато саден. Сьогодні вранці вже був у свідомості, вчора був у сопорі (стан пригніченої свідомості зі збереженням рефлекторної діяльності у відповідь на подразники)», – розповів ZAXID.NET лікар дитячої лікарні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху). Поліцейські просять допомогти встановити обставини аварії.

P.S. Водія затримали на Волині, це польський дальнобійник. Він їхав у напрямку кордону.