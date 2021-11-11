Хлопчик отримав важкі травми внаслідок наїзду авто

10 листопада на трасі Київ-Чоп автомобіль збив 13-річного підлітка на пішохідному переході. ДТП трапилася близько 16:00 біля села Новий Милятин Золочівського району після того, як хлопчик вибіг з шкільного автобуса.

«50-річний львів’янин на автомобілі Nissan Note здійснив наїзд на 13-річного жителя Золочівського району. Внаслідок ДТП хлопчик отримав важкі тілесні ушкодження та був госпіталізований», – повідомили у поліції.

У Львівському центрі екстреної меддопомоги ZAXID.NET уточнили, що хлопчика спочатку доставили у Буську міську лікарню, але оскільки його стан важкий, згодом його перевезли у реанімацію львівської дитячої лікарні на вул. Орлика. У лікарні ZAXID.NET повідомили, що в дитини черепно-мозкова травма, множинні переломи. Підлітка прооперували, проводять додаткові обстеження.

У департаменті з питань цивільного захисту додали, що ДТП трапилася на пішохідному переході в момент, коли хлопчик, мешканець с. Ріпнів, вибіг з шкільного автобуса на пішохідний перехід.

Обставини встановлюють слідчі в межах кримінального провадження за ч.2 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху).