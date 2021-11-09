Пошкоджений велосипед на дорозі, його 63-річний власник загинув на місці ДТП

Ввечері 8 листопада 14-літній підліток на мотоциклі зіткнувся з велосипедистом, який від отриманих травм загинув. Мотоцикліст та його 17-річний пасажир з травмами в лікарні. ДТП трапилася близько 22:00 у с. Рясне-Руське поруч зі Львовом.

«Мешканець с. Рясне-Руське 2007 року народження, керуючи мотоциклом Х-Road 200, здійснив попутнє зіткнення з велосипедистом, мешканцем с. Рясне-Руське 1958 року народження, який від отриманих травм помер на місці події», – вказано у повідомленні департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА.

Мотоцикліста та його пасажира доставили до міської дитячої клінічної лікарні. У 14-річного водія закрита черепно-мозкова травма, струс мозку, множинні забійні садна, у 17-річного пасажира – струс головного мозку, множинні садна обличчя та руки.

Слідчі встановлюють обставини за кримінальним провадженням за ч.2 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху). Варто зазначити, що кермувати мотоциклом в Україні можуть лише повнолітні водії.