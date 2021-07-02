Унаслідок ДТП загинув неповнолітній водій, двоє дорослих потрапили до лікарні

У п’ятницю вночі, 2 липня, у селі Рясне-Руське біля Львова сталася смертельна ДТП за участю автомобіля BMW, за кермом якого був 11-річний водій. Унаслідок ДТП хлопець загинув.

Як повідомили в поліції Львівщини, ДТП сталася близько опівночі у селі Рясне-Руське, що впритул до Львова. 11-річний львів’янин за кермом автомобіля BMW не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль з’їхав з дороги в кювет. Від отриманих травм хлопчик помер на місці події.

11-річний хлопчик за кермом BMW злетів у кювет і загинув (фото поліції)

Поліцейські попередньо встановили, що керувати транспортним засобом дитині дозволив батько – 35-річний мешканець села Рясне-Руське, який також був в автомобілі. Окрім того у салоні BMW перебував власник авто – 23-річний мешканець того ж села.

Обидва дорослих були у нетверезому стані, під час ДТП вони отримали тілесні ушкодження середньої важкості та були доставлені у лікарню.

За фактом аварії поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.