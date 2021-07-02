Роман Гануляк разом із своїм сином, який загинув у ДТП (фото 2018 року)

Батьком, який посадив свого 11-річного сина за кермо BMW і той розбився на смерть, виявився капітан міліції та колишній працівник ДАІ Роман Гануляк. Про це ZAXID.NET дізнався з власних джерел у правоохоронних органах. Аварія сталася вночі п'ятниці, 2 липня, у селі Рясне-Руське біля Львова.

В автомобілі BMW 525 їхали троє людей: двоє п'яних дорослих чоловіків та 11-річний хлопчик, який керував машиною. Сісти за кермо йому дозволив 35-річний батько. У машині був також і її офіційний власник, теж нетверезий, – 23-річний мешканець Рясне-Руського. Дитина не впоралась з керуванням, і автомобіль злетів з дороги. Хлопчик загинув на місці, натомість дорослі відбулися травмами без загрози життю.

Як стало відомо ZAXID.NET з власних джерел у поліції, батьком загиблого хлопчика виявився Роман Гануляк – колишній працівник ДАІ та капітан міліції.

Романа Гануляка звільнили з ДАІ через хабарництво (скріншот відео)

Роман Гануляк працював у дорожньо-автомобільний інспекції кілька років. Він був старшим інспектором та носив звання капітана.

У 2013 про нього писали на сайті «Дрогобич Інфо» як про фальсифікатора протоколів. Ще про Романа Гануляка як хабарника писали на форумах ГО «Дорожній контроль».

У березні 2015 капітана міліції Романа Гануляка затримали у приміщенні управління львівської ДАІ під час отримання хабара. Того ж дня його звільнили з органів внутрішніх справ.

Односельці Романа Гануляка розповіли ZAXID.NET, що він доволі конфліктний. Він і раніше дозволяв собі їздити нетверезим за кермом, а також хвалився, що навчив свого сина водити автомобіль.

До слова, за фактом нічної аварії, в якій загинула дитина, поліцейські відкрили кримінальне провадження через порушення правил безпеки дорожнього руху. Чи притягнуть батька загиблої дитини до відповідальності через смерть сина, ще невідомо.