У ніч на 1 липня 11-річний хлопчик загинув за кермом BMW у Рясне-Руському

Яворівський районний суд виніс вирок у резонансній справі про загибель 11-річного водія BMW біля Львова. Хлопчик віз свого п’яного батька та його знайомого, з’їхав в кювет і загинув. Спочатку у загибелі дитини звинувачували його батька – колишнього капітана міліції та інспектора ДАІ Романа Гануляка, адже він дозволив дитині сісти за кермо. Втім у процесі слідства винуватим визнали офіційного власника машини Дмитра Яринича, який їхав на пасажирському сидінні. Зрештою Яринич отримав м’який вирок і тепер перебуває на волі.

Резонансна ДТП трапилась у ніч на 1 липня 2021 року у прильвівському селі Рясне-Руське. Як повідомляв ZAXID.NET, 11-річний хлопчик Денис Гануляк віз двох п’яних чоловіків: власного батька, екс-інспектора ДАІ Романа Гануляка та його знайомого Дмитра Яринича. Дитина не впоралась із керуванням, перевищила швидкість, виїхала на зустрічну і з’їхала у кювет. Від отриманих травм хлопчик помер на місці події, а двох пасажирів з травмами забрали в лікарню.

Після цього випадку поліція відкрила провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Тоді у поліції офіційно повідомили, що сісти за кермо 11-річному хлопчику дозволив його батько, втім офіційно йому підозру так і не висунули.

Загиблий хлопчик зі своїм батьком, 35-річним Романом Гануляком (фото 2018 року)

Наступного дня після ДТП жителі Рясне-Руського розповідали журналістам, що Роман Гануляк є власником магазину у селі і саме там перед аварією вони випивали з Дмитром Яриничем. Мати загиблого хлопчика Галина Гануляк, його бабуся та інші родичі звинувачували у смерті хлопчика Романа Гануляка. Вони розповідали, що батько неодноразово садив сина за кермо. Також родичі заявляли, що бояться, що Роман Гануляк уникне відповідальності за смерть сина.

Слідство у цій справі тривало п’ять місяців. Потерпілою у справі визнали Галину Гануляк – матір загиблого хлопчика. А от головним винуватцем смертельної аварії став не Роман Гануляк, а другий пасажир авто. Як розповіли ZAXID.NET у прес-службі обласної прокуратури, незабаром після ДТП справу перекваліфікували на 287 статтю ККУ (допуск до керування транспортним засобом особи, яка не має права на керування). І з цього моменту єдиним підозрюваним у справі став 23-річний Дмитро Яринич, товариш Гануляка. Саме Дмитро Яринич є власником автомобіля BMW, за кермом якого посадили дитину. Він сидів на пасажирському сидінні машини у момент ДТП.

Так, за офіційною версією слідства, Дмитро Яринич є відповідальним за експлуатацію своєї машини і саме він винен у тому, що за кермом опинився 11-річний хлопчик. У суді в цій справі, який відбувся 2 грудня, Дмитро Яринич також визнав себе винним у цій ДТП і заявив, що дуже шкодує. Мати хлопчика Галина Гануляк у суді сказала, що не має жодних претензій до Дмитра Яринича і попросила суд не відправляти його у в’язницю.

Суддя Мар'яна Білецька, яка розглядала цю справу, вирішила, що провина Дмитра Яринича у скоєні смертельної ДТП повністю доведена. Оскільки мати загиблого хлопчика заявила, що не має до Яринича претензій, а інших обтяжуючих обставин у справі не було, суд вирішив обмежитись умовним терміном. Так, Дмитра Яринича відпустили на два роки іспитового терміну.

Мешканці села Рясне-Руське розповіли ZAXID.NET, що через деякий час після ДТП Роман Гануляк помирився із дружиною і зараз вони живуть разом.