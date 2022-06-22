Після вчинення ДТП Рафал Попек втік з місця події, його вдалось затримати наступного дня на Волині

Сокальський районний суд Львівщини визнав громадянина Польщі Рафала Попека винним у наїзді на дитину на Львівщині. 11-річний хлопчик отримав тяжкі травми та перебував у реанімації, а Рафал Попек втік з місця ДТП. Водій відбувся штрафом у 68 тис. грн.

Як вказано у вироку суду, у грудні 2021 року 26-річний польський далекобійник Рафал Попек за кермом вантажівки Volvo збив 11-річного хлопчика, який переходив дорогу по пішохідному переході. Аварія трапилась на трасі у межах Великих Мостів.

Після вчинення ДТП Рафал Попек втік з місця події, його вдалось затримати наступного дня на Волині, коли він намагався перетнути кордон. 11-річний хлопчик отримав тяжкі травми та перебував у реанімації.

Рафал Попел живе у місті Луків у Люблінському воєводстві та працює водієм на підприємстві Rafro. У суді Рафал Попек визнав свою провину та заявив, що відшкодував заподіяну шкоду рідним дитини.

Суддя Лідія Фарина призначила водію м’яке покарання – він відбувся штрафом у 68 тис. грн. Хоча йому загрожувало від трьох до восьми років тюрми. На вирок ще може бути подана апеляція.