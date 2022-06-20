Аварія трапилась у квітні 2018 року біля перехрестя вул. Галицької та вул. Івана Франка у Бродах

Кам’янка-Бузький районний суд Львівщини визнав мешканця Бродів винним у вчиненні смертельної ДТП за участі неповнолітньої дівчини. Мотоцикліст Яків Романюк на швидкості в’їхав у натовп людей, двоє загинули. Водія засудили на п’ять років тюрми та зобов’язали виплатити понад 1,8 млн грн.

Аварія трапилась ще у квітні 2018 року. На той час 29-річний водій мотоцикла Honda CBR600 Яків Романюк збив групу людей біля перехрестя вул. Галицької та вул. Івана Франка у Бродах. Водій в’їхав у підлітків віком 14-15 років на велосипедах, які стояли поруч із тротуаром, та 68-річного пішохода, який йшов тротуаром. Унаслідок отриманих травм 14-річна дівчина та 68-річний пішохід загинули.

У суді Яків Романюк частково визнав свою провину. Він розповів, що їхав вул. Івана Франка, під’їжджаючи до перехрестя із вул. Галицькою, зробив маневр, щоб об’їхати автомобіль Opel, який виїздив на основну дорогу. Він не помітив групу велосипедистів, які зупинились попри тротуар, та в’їхав у них. Вважає, що у ДТП також винен водій авто, який виїздив із другорядної дороги на головну, а також дорожня служба, що не встановила знаки.