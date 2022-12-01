У аварії в селі Брусилів Чернігівської області загинули 14 пасажирів маршрутки

Водій вантажівки DAF отримав 9 років ув’язнення за смертельну аварію на Чернігівщині минулого року. Суд визнав його винним у спричинені ДТП, у якій загинуло 14 пасажирів маршрутки.

Аварія трапилась вранці 7 грудня 2021 року в селі Брусилів Чернігівської області. На трасі Чернігів – Грем’яч вантажний автомобіль DAF зіткнувся з маршрутним автобусом Mercedes, який їхав до Чернігова. Унаслідок ДТП загинули 14 пасажирів автобуса, ще четверо – травмувалися.

Тоді повідомлялося, що причиною аварії могли стати погодні умови, адже того дня на дорозі була ожеледиця й вантажівку могло занести. Крім цього, прокурор Чернігівської області Сергій Василина зазначав, що причинами аварії міг стати стан дорожнього покриття та технічний стан автобуса.

Однак у четвер, 1 грудня, Офіс генерального прокурора повідомив, що за даними слідства, водій виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з маршруткою. Його визнали винним у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей за ч. 3 ст. 286 ККУ та призначив йому 9 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортом упродовж трьох років. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.