Внаслідок зіткнення з фурою легковик з'їхав з проїжджої частини у кювет

Неподалік Костополя внаслідок зіткнення легковика та фури загинули четверо людей: два чоловіки та дві жінки. Поліція попереджає про ускладнений рух на цій ділянці дороги. Про ДТП наразі відомо небагато. На місці ще працюють слідчі, які встановлюють причини та винуватця зіткнення.

Аварія сталась близько 14:30 у понеділок, 28 листопада, неподалік села Мирне Малолюбашанської громади. Відомо, що зіткнулись легковик та вантажівка.

«За попередньою інформацією, унаслідок зіткнення легкового автомобіля та вантажівки загинуло четверо осіб: двоє жінок та двоє чоловіків. Поліцейські встановлюють обставини ДТП», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Рівненщини.

Наразі рух на цій ділянці ускладнений. На місці події працюють слідчо-оперативні групи та рятувальники.

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