Внаслідок двох аварій пошкоджень зазнали п'ять автомобілів

Вночі на Рівненщині з інтервалом у годину на одній ділянці дороги стались дві ДТП. У першій аварії загинув 25-річний мешканець Львівщини. Під час наступного зіткнення, яке сталось на цій же ділянці дороги за годину після інциденту, постраждали двоє людей. Зокрема, у лікарню в важкому стані потрапив 26-річний водій Land Rover, а також травмувалась патрульна поліцейська.

Перша аварія сталась близько 01:00 у суботу, 26 листопада, неподалік села Самостріли Великомежиріцької громади. «25-річний водій автомобіля Opel Astra, житель Львівщини, рухався смугою зустрічного руху та зіткнувся з мікроавтобусом Renault Master під керування 22-річного жителя Волині. Внаслідок автопригоди 25-річний чоловік отримав тілесні ушкодження, несумісні з життям. Його тіло із понівеченого авто деблокували рятувальники», – повідомила прес-служба поліції Рівненщини.

Потому близько 02:40 на цьому ж місці, де поліція документувала аварію, сталась ще одна ДТП. 26-річний водій автомобіля Land Rover на іноземній реєстрації на швидкості зіткнувся з автомобілем комунальної служби Jac, співробітники якої очищували трасу після ДТП. Потому кросовер наїхав на припарковане на узбіччі з увімкненими проблисковими маячками службове авто патрульних Mitsubishi Outlender.

Водія автомобіля Land Rover із численними травмами доставили до лікарні. Його стан медики оцінюють як тяжкий. Крім того, травмувалась і патрульна поліцейська, яка в той момент перебувала в службовому авто. У неї діагностували струс головного мозку, закриту черепно-мозкову травму та забої.

Слідчі розпочали кримінальні провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило важкі травми або смерть). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув'язнення. Усі автомобілі правоохоронці вилучили, слідство триває.