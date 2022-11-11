Автомобіль Dacia Logan збив пішохода на нерегульованому переході

У Рівному 40-річний пішохід двічі потрапив від колеса автомобілів. Чоловіка на нерегульованому пішохідному переході збив легковик, після чого на нього наїхав мікроавтобус інкасаторів. Наразі постраждалий перебуває у реанімації, його стан оцінюють як важкий.

Аварія сталась близько 18:00 у четвер, 10 листопада, на вулиці Романа Шухевича у Рівному, повідомляє прес-служба поліції Рівненщини. «43-річний рівнянин, водій автомобіля Dacia Logan, допустив наїзд на чоловіка, який перетинав проїзну частину по нерегульованому пішохідному переході. Після цього на нього наїхав інкасаторський автомобіль Volkswagen Transporter під керуванням 25-річного жителя обласного центру та кілька метрів протягнув потерпілого», – описують обставини аварії у поліції.

Внаслідок наїзду 40-річний пішохід отримав важкі травми. Наразі він перебуває у лікарні, за його життя борються медики. Про чоловіка відомо, що він мешканець села Микулин Гощанської громади.

Обидва водії пройшли огляд на стан алкогольного сп'яніння, у момент ДТП вони були тверезі.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило важкі травми). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років тюрми.