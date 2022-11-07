Жінка випала з воза і впала на бруківку. Внаслідок цього вона отримала травму голови

У селі Велика Клецька на Рівненщині внаслідок падіння з підводи загинула 29-річна жінка. Разом зі своїм співмешканцем вона поверталась з сусіднього села, коли раптово кінь злякався. Відтак жінка впала з воза і отримала травму голови. Вона змогла піднятись і доїхати додому, але зранку наступного дня чоловік знайшов її мертвою.

Повідомлення про нещасний випадок у селі Велика Клецька Корецької громади надійшло до поліції у неділю, 6 листопада. До правоохоронців зателефонував 29-річний співмешканець загиблої.

«Поліцейські з'ясували, що напередодні співмешканці поїхали гужовою підводою в сусіднє село у гості. Коли поверталися, коня щось наполохало і жінка впала з воза на бруківку. Чоловік допоміг їй піднятися і вони поїхали додому. Втім, уже вранці жінка не подавала ознак життя», – йдеться у повідомленні.

️Згідно з лікарським свідоцтвом, смерть жінки настала внаслідок черепно-мозкової травми, спричиненої через падіння.

️Щодо інциденту відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ з приміткою «нещасний випадок».