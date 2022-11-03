Поліцейські на місці ДТП знайшли лише уламки від постраждалого транспорту

У селі Карпилівка неподалік Рокитного внаслідок ДТП постраждали двоє мотоциклістів. За попередньою версією, зіткнення спричинив 30-річний водій Lifan, який на перехресті не надав перевагу в русі іншому мотоциклу, за кермом якого був 16-річний хлопець. Відомо, що обоє водіїв їхали без мотошоломів та не мали водійських посвідчень. До приїзду поліції вони вже втекли з місця ДТП і забрали звідти мотоцикли.

Аварія сталась близько 13:30 у середу, 2 листопада, в селі Карпилівка Рокитнівської громади. «Слідчо-оперативна група попередньо встановила, що 30-річний місцевий житель, водій двоколісного транспортного засобу Lifan, на Т-подібному перехресті не надав переваги в русі та допустив зіткнення із мотоциклом Bird під керуванням 16-річного односельця», – повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.

Внаслідок ДТП у 30-річного чоловіка медики діагностували відкритий перелом стегна, а у 16-річного підлітка – струс головного мозку.

Поліцейські вилучили уламки мотоциклів, яких на момент приїзду правоохоронців на місці події вже не було. Наразі правоохоронці шукають ці мотоцикли.

Також відомо, що обоє мотоциклістів їхали без мотошоломів і не мали водійського посвідчення. У чоловіків відібрали біологічні зразки, аби встановити, чи були вони п'яні.

Щодо інциденту слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми). Санкція статті передбачає мінімум 51 тис. грн штрафу.