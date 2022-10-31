Водій не впорався з керуванням і з'їхав у кювет, де мотоцикл зіткнувся з деревом

На Рівненщині внаслідок зіткнення з деревом загинув 20-річний мотоцикліст. Хлопець їхав разом із пасажиром, вони обоє були без мотошоломів. Внаслідок аварії пасажир не постраждав. Натомість водій мотоцикла отримав важкі травми і помер дорогою до лікарні.

Аварія сталась близько 16:30 у неділю, 30 жовтня, поблизу села Бичаль Деражненської громади, повідомляє прес-служба поліції Рівненщини. «20-річний житель села Жобрин Рівненського району, керуючи мотоциклом Lonkin, не впорався з керуванням, злетів у кювет, де врізався у дерево», – йдеться у повідомленні.

Юнак отримав тяжкі травми та дорогою до лікарні помер у кареті швидкої допомоги. Відомо, що мотоцикліст їхав з пасажиром – своїм односельцем. Він не постраждав.

У поліції додають, що водій і пасажир були без шоломів, а мотоцикл не був зареєстрований у встановленому законодавством порядку. Щодо інциденту розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть).