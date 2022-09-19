Внаслідок зіткнення з Audi автомобіль Honda наштрикнувся на відбійник

Неподалік Рівного п'яний водій Audi спричинив зіткнення з автомобілем Honda, внаслідок чого травмувались двоє людей. Зокрема, постраждав водій та пасажир Honda, їх обох доправили до лікарні. Винуватець аварії перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння, у нього виявили 12-кратне перевищення допустимої норми алкоголю. За п'яну ДТП йому загрожує до трьох років тюрми.

Аварія сталась близько 18:00 у неділю, 18 вересня, на автодорозі «Київ-Чоп» поблизу села Дмитрівка Бабинської громади.

«Водій автомобіля Audi A6, 39-річний житель села Дмитрівка, не врахував дорожню обстановку та під час перестроювання допустив зіткнення із попутним автомобілем Honda Accord під керуванням 31-річного жителя міста Обухів», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Рівненщини.

Внаслідок ДТП травми отримали двоє осіб: у пасажира автомобіля Honda, 47-річного жителя міста Біла Церква, медики діагностували політравму. У водія цього ж авто діагностували перелом кісток тазу та забій кільцевого суглобу. Обох доправили до лікарні.

Також стало відомо, що водій автомобіля Audi перебував у стані алкогольного сп’яніння. Огляд у лікарні показав 2,43 проміле, що в 12 разів перевищує допустиму норму.

Крім того, внаслідок ДТП було пошкоджено два дорожні знаки та металевий відбійник протяжністю орієнтовно 6 метрів.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 286-1 ККУ (п'яне водіння, що спричинило травми). Санкція статті передбачає максимум до трьох років тюрми. Вирішується питання про вручення мешканцю Дмитрівки підозри та обрання запобіжного заходу.