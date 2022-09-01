Авто на швидкості злетіло в кювет і перекинулось. Внаслідок цього загинула 8-річна дівчинка, яка перебувала на задньому сидінні

Рівненський суд призначив чотири роки ув'язнення 41-річному водієві за смертельну аварію, в якій загинула його 8-річна племінниця. Крім того, він повинен заплатити батьку дівчинки 561 тис. грн моральної компенсації. Як встановило слідство, чоловік їхав з суттєвим перевищенням швидкості і на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням, відтак авто злетіло в кювет і перекинулось. В суді водій повністю визнав свою провину.

Як йдеться у вироку Рівненського райсуду, аварія сталась ввечері 8 липня в селі Хотин біля Рівного. Водій автомобіля Mitsubishi ASX, їдучи зі швидкістю 110 км/с, на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Окрім нього в салоні перебувала також 38-річна дружина, 11-річна донька та 8-річна племінниця. Внаслідок травм племінниця загинула.

У суді чоловік підтвердив обставини ДТП та розкаявся. Також заявив, що частково відшкодував матеріальні збитки. Батько загиблої дівчинки подав цивільний позов на відшкодування 1,1 млн грн моральної компенсації. Також він наполягав на ув'язненні винуватця ДТП.

Суддя Сергій Сидоренко визнав його винним у порушенні ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть) та призначив чотири роки тюрми. Крім того, чоловікові на два роки заборонять сідати за кермо.

Також суддя частково задовольнив цивільний позов. Тож винуватець ДТП повинен буде сплатити батьку загиблої дівчинки 561 тис. грн моральної компенсації. Вирок поки не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.