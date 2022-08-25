Пасажир впав з мотоцикла на проїжджу частину. Від важких травм він загинув

У селі Глинне на Рівненщині внаслідок зіткнення двох мотоциклів загинув 32-річний чоловік. Він був пасажиром одного з мотоциклів і їхав без мотошолома. Натомість водії серйозних травм у цій ДТП не отримали. Наразі невідомо, хто саме з них спричинив аварію, це з'ясовує слідство.

ДТП сталась близько 21:00 у середу, 24 серпня, в селі Глинне Березівської громади. На автодорозі «Вежиця- Рокитне-Борове» зіткнулись мотоцикл Tekken, за кермом якого був 31-річний місцевий мешканець, та мотоцикл Skybike з 21-річним водієм.

Внаслідок зіткнення пасажир мотоцикла Skybike впав на асфальт і отримав важкі травми. Він загинув на місці. Водії обох мотоциклів натомість не отримали серйозних травм, від госпіталізації вони відмовилися.

«Відомо, що учасники ДТП перебували без мотошоломів, а обидва двоколісні транспортні засоби незареєстровані в передбаченому законодавством порядку», – додають у поліції.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув'язнення. У обох водіїв відібрали зразки крові, а мотоцикли — вилучили.