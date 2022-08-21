Мотоцикліст наїхав на п'ятирічну велосипедистку, яка їхала у попутному напрямку

У селі Костянтинівка неподалік Сарн п'яний мотоцикліст на смерть збив п'ятирічну дівчинку, яка їхала на велосипеді. Від важких травм дитина загинула на місці. Поліція встановила, що 27-річний мотоцикліст перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння: рівень алкоголю перевищував допустиму норму в 14 разів.

Аварія сталась близько 20:30 у суботу, 20 серпня, на вулиці Молодіжній в селі Костянтинівка Сарненської громади. «Наразі встановлено, що 27-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом Teken, допустив наїзд на п’ятирічну односельчанку, яка їхала велосипедом у попутному напрямку», – повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.

Аварія сталась ввечері на вулиці Молодіжній в селі Костянтинівка. Від важких травм постраждала дитина померла на місці

Від отриманих травм дівчинка загинула на місці: медики, які прибули на виклик, лише констатували смерть потерпілої.

Також виявилось, що мотоцикліст перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння. Драгер показав 2,8 проміле, що в 14 разів перевищує допустиму норму.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст. 286-1 ККУ (п'яне водіння, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від п'яти до десяти років тюрми.