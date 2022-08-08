Після зіткнення зі світлофором автомобіль чоловіка зазнав суттєвих ушкоджень

На околиці Рівного п'яний 31-річний водій збив світлофор і втік з місця ДТП. Однак його тієї ж ночі затримали патрульні поліцейські. Як уточнили у коментарі ZAXID.NET в прес-службі патрульної поліції Рівненщини, чоловік перебував за кермом у стані сильного алкогольного сп'яніння: драгер показав 11-кратне перевищення норми алкоголю. На чоловіка склали адмінпротоколи за одразу чотирма статтями КУпАП. За статтею про п'яне водіння йому загрожує 17 тис. грн штрафу.

Першими про цю ДТП повідомили представники громадської ініціативи PitBull Рівне. Зазначалось, що водій автомобіля Peugeot збив світлофор у Рівному. Аварію він вчинив у стані алкогольного сп'яніння.

У прес-службі патрульної поліції Рівненщини цю інформацію підтвердили. Як повідомляють правоохоронці, аварія сталась близько 22:00 у неділю, 7 серпня, на вулиці Макарова.

«Поліцейські на місці встановили, що водій автомобіля Peugeot 5008 здійснив наїзд на світлофорний об'єкт та покинув місце події. Про інцидент було повідомлено всі патрульні екіпажі. Охоронці порядку виявили вказаний автомобіль на вулиці Дубенській. Під час спілкування з 31-річним водієм охоронці порядку виявили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння», – йдеться у повідомленні.

П'яний водій збив світлофор на вулиці Макарова у Рівному і після цього втік з місця

Чоловік погодився пройти огляд на стан сп'яніння. Драгер показав 2,19 проміле, що майже в 11 разів перевищує допустиму норму.

На порушника склали одразу декілька адмінпротоколів: за ч.1 ст. 130 КУпАП (п'яне водіння), ст. 124 КУпАП (вчинення ДТП), ст. 122-4 КУпАП (залишення місця ДТП) та ч.1 ст. 126 КУпАП (відсутній полііс страхування). За статтею про п'яне водіння йому загрожує 17 тис. грн штрафу.