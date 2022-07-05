Рівненський райсуд призначив 51 тис. грн штрафу водієві, якого втретє за рік піймали на їзді під наркотиками. Олександра Луканського з села Великий Олексин під Рівним уже затримували в листопаді та грудні 2021-ого. Цього разу суддя постановив конфіскувати у нього автомобіль і заборонити йому на десять років сідати за кермо.

Як йдеться у постанові Рівненського райсуду, поліція зупинила чоловіка ввечері 24 січня в селі Великий Олексин. Чоловік, перебуваючи за кермом автомобіля BMW 320 D, мав чіткі ознаки наркотичного сп'яніння: звужені зіниці, тремтіння рук, також він дивно поводився. Огляд у медзакладі він проходити відмовився.

З'ясувалось, що Олександра Луканського вже двічі за рік притягували до адмінвідповідальності за водіння під наркотиками: у листопаді та грудні 2021 року. Причому, затримували його щоразу в тому ж селі. До суду чоловік не прийшов, тож справу розглядали без нього.

Суддя Михайло Таргоній визнав його винним у порушенні ч.3 ст. 130 КУпАП (п'яне водіння) і призначив йому 51 тис. грн штрафу. Також порушнику заборонять на десять років керувати транспортом.

Крім того, суд постановив конфіскувати у нього автомобіль BMW 320 D.