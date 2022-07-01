Чоловік за кермом Audi A6 наїхав на пішохода, який йшов дорогою у попутному напрямку

Райсуд на Рівненщині призначив шість років ув'язнення 27-річному водію, який в лютому на смерть збив пішохода і втік з місця. Чоловіка визнали винним у вчиненні ДТП та в залишенні людини у небезпеці. Крім того, засуджений повинен буде виплатити 500 тис. грн морального відшкодування родичам загиблого.

Про вирок Зарічненського райсуду стало відомо у п'ятницю, 1 липня, після повідомлення прес-служби прокуратури області. Аварія сталась ввечері 20 лютого в селищі Зарічне Вараського району. П'яний 27-річний водій Audi A6, який до того ж не мав посвідчення водія, наїхав на пішохода, що йшов краєм дороги в попутному напрямку.

Відомо, що у автомобілі, крім водія, був ще один чоловік. Саме він, помітивши збитого пішохода, вибіг з автомобіля і зателефонував у швидку, йдеться в одній з ухвал. Втім, травми потерпілого 52-річного пішохода були надто важкими: він помер на місці. Натомість винуватець ДТП втік з місця події і не надав потерпілому ніякої допомоги.

Вже наступного дня поліція знайшла автомобіль за місцем проживання чоловіка, винуватця ДТП затримали. Огляд на алкотестері показав 1,8 проміле алкоголю, що майже в десять разів перевищує норму.

Суд дійшов до висновку, що винуватість чоловіка підтверджується. «За підтримання обвинувачення прокурорами Зарічненський районний суд визнав винним 27-річного водія у порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть пішохода, а також завідомому залишенні без допомоги особи, яка перебуває у небезпечному для життя стані», – йдеться у повідомленні.

Чоловікові призначили шість років ув'язнення. Крім того, суддя задовольнив цивільний позов про виплату 500 тис. грн моральної шкоди родичам загиблого.

Вирок поки не набрав законної сили, його протягом 30 днів можна оскаржити в апеляційному суді.