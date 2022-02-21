Нетверезий водій збив чоловіка, який ішов у попутному напрямку

Нетверезий водій на вулиці колишнього райцентру Зарічне Рівненської області збив на смерть чоловіка, який йшов краєм проїжджої частини, і втік з місця пригоди. Поліцейські одразу розшукали підозрюваного, він був у себе вдома. Медичний огляд показав, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння, його помістили в ізолятор тимчасового тримання.

Повідомлення про смертельне травмування у ДТП 52-річного чоловіка у Зарічному надійшло до поліції від медпрацівників у неділю, 20 лютого, о 19:20. «Поліцейські встановили, що водій легкового автомобіля на вулиці Партизанській допустив наїзд на пішохода, який, попередньо, йшов краєм проїзної частини у попутному напрямку», —повідомила поліція Рівненської області у понеділок, 21 лютого.

Водій з місця пригоди утік, пішохід загинув на місці, медики лише констатували смерть. Працівникам Зарічненського відділку поліції вдалося одразу розшукати підозрюваного у скоєнні ДТП водія. Ним виявився 27-річний місцевий мешканець, його автомобіль Audi з характерними для ДТП пошкодженнями стояв у дворі за місцем проживання власника.

Огляд за допомогою алкотестера показав у крові підозрюваного 1,9 проміле. У нього також відібрали біологічні зразки. Чоловіка затримали помістили в ізолятор тимчасового тримання. Йому буде повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, вчиненому у стані алкогольного сп’яніння, що спричинили смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 ККУ).