Залізничний районний суд Львова призначив 15 днів адміністративного арешту 28-річному Роберту Вароді, якого неодноразово зупиняли патрульні за водіння під наркотиками.

Як вказано в постанові суду, 19 жовтня 2021 року, о 15:50, на вул. Городоцькій, 274 у Львові патрульні зупинили автомобіль «ВАЗ 2101», за кермом якого був мешканець Закарпаття Роберт Вароді. За свідченнями патрульних, він мав ознаки наркотичного сп’яніння - його обличчя було блідим, а зіниці не реагували на світло.

Від проходження огляду на стан сп’яніння водій «ВАЗ 2101» відмовився. Патрульні склали на нього протокол за ч. 3 ст. 130 КУпАП. На судове засідання він не прийшов.

Згідно з даними реєстру судових рішень, Роберта Вароді вже неодноразово зупиняли за кермом у стані сп’яніння. Зокрема, у серпні та вересні за їзду під наркотиками Ужгородський міськрайонний суд штрафував його спершу на 17 тис. грн, а потім ще на 10,2 тис. грн та позбавляв права керувати автомобілем упродовж року.

Зважаючи на обставини справи, суддя Залізничного районного суду Львова Ірина Мруць визнала Роберта Вароді винним у керуванні автомобілем у стані сп’яніння та призначила йому 15 днів адміністративного арешту.

Автомобіль, на якому від порушив ПДР, суд вилучити не зміг, адже він не належить порушнику. Також Роберт Вароді має сплатити 497 грн судових витрат. Цю постанову можна оскаржити в апеляційному суді.