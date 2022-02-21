ДТП спричинила 26-річна водійка автомобіля Audi

У Івано-Франківську внаслідок лобової ДТП постраждало 4 людей. На вул. Набережній 26-річна водійка Audi зіткнулась з автомобілем Volkswagen, яким керував 20-річний чоловік. Обох водіїв та ще двох пасажирів госпіталізували у лікарню, повідомили в управлінні цивільного захисту населення Івано-Франківської ОДА.

Повідомлення про ДТП на вул. Набережній рятувальники отримали о 22:19 у неділю, 20 лютого. «Прибувши до місця виклику, рятувальники освітили місце ДТП та змили паливо з проїжджої частини. Також відключили клеми акумуляторних батарей з метою запобігання загорянню», – йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС.

За інформацією управління цивільного захисту населення Івано-Франківської ОДА, ДТП спричинила 26-річна водійка Audi, яка зіткнулась з автомобілем Volkswagen яким керував 20-річний чоловік. Водіїв та ще двох постраждалих у ДТП – 27-річного пасажира Audi та 17-річну пасажирку Volkswagen госпіталізували в обласну лікарню Івано-Франківська.