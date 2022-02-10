У Калуші рейсовий автобус Mersedes наїхав на 41-річного чоловіка, який намагався його наздогнати. Чоловік впав під колеса, внаслідок чого отримав тілесні ушкодження. Поліція перевірила 39-річного водія автобуса на стан сп'яніння, в момент ДТП він був тверезий. Травмованого чоловіка госпіталізували у Калуську центральну лікарню.

Повідомлення про ДТП у Калуші на вул. Івано-Франківська, внаслідок якої травмувався пішохід, поліція отримала о 19:45 у середу, 9 грудня.

«Поліцейські встановили, що водій керуючи рейсовим автобусом «Калуш - с. Томашівці», вчинив наїзд на пішохода 1981 року народження. Чоловік наздоганяв даний транспортний засіб та впав під нього, внаслідок чого отримав тілесні ушкодження», – повідомили ZAXID.NET у прес-службі поліції Івано-Франківської області.

Поліція перевірила 39-річного водія автобуса Mersedes на стан сп'яніння, в момент ДТП він був тверезий. За фактом аварії поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ (порушення правил дорожнього руху). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років.