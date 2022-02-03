Внаслідок аварії в салоні автомобіля затиснуло людину

У селі Чукалівка на околиці Івано-Франківська перекинувся Mercedes. Внаслідок ДТП травмувались двоє пасажирів. Їх госпіталізували у лікарню. Аварію спричинив водій, який не справився з керуванням та перекинув авто у кювет, повідомила прес-служба ДСНС у Івано-Франківській області.

Повідомлення про ДТП у селі Чукалівка рятувальники отримали о 04:29 у четвер, 3 лютого. «По прибутті до місця події було встановлено, що відбулося ДТП за участі легкового автомобіля, водій якого не справився з керуванням допустив перекидання транспортного засобу у кювет. В салоні автомобіля було затиснуто особу. Рятувальники провели заходи з деблокування постраждалої особи із елементів конструкції автомобіля за допомогою спеціального інструменту та передали постраждалого працівникам екстреної медичної допомоги», – йдеться у повідомленні прес-служби.

Загалом з місця ДТП до лікарні госпіталізували двох пасажирів Mercedes. Також рятувальники відключили клеми акумуляторної батареї автомобіля, щоб запобігти загорянню.

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