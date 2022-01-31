Під час обгону BMW зіткнувся з двома мікроавтобуси Volkswagen T5

У селі Стримба поблизу Надвірної внаслідок потрійної ДТП загинув чоловік. Його тіло рятувальникам довелося витягувати з автомобіля, який загорівся через аварію, за допомогою спеціального обладнання. Ще двох постраждалих внаслідок ДТП госпіталізували у лікарню, повідомила прес-служба ДСНС у Івано-Франківській області.

Повідомлення про потрійну ДТП у селі Стримба рятувальники отримали о 08:28 у понеділок, 31 січня. на місце ДТП одразу направили рятувальників з Надвірної та Делятина.

«Після прибуття на місце події було встановлено,що відбулося зіткнення трьох транспортних засобів, один з яких загорівся. Рятувальники ліквідували пожежу автомобіля, де було виявлено тіло чоловіка без ознак життя та провели роботи з розрізання конструкцій автомобіля. До прибуття рятувальників двох травмованих передали медикам», – йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС.

За інформацією сайту «Галка», під час обгону BMW зіткнувся з двома мікроавтобуси Volkswagen T5.

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