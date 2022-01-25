На момент ДТП в автомобілі швидкої пацієнтів не було

У селі Закрівці Коломийського району автомобіль швидкої допомоги потрапив в ДТП. Атомобіль знесло в кювет на засніженій ділянці дороги. Рятувальникам довелося буксирувати автомобіль, щоб його витягнути з кювету, повідомила прес-служба ДСНС в Івано-Франківській області.

Повідомлення про ДТП у селі Закрівці Отинійської територіальної громади Коломийського району рятувальники отримали о 22:33 у понеділок, 24 січня.

«До служби порятунку надійшло повідомлення про те, що автомобіль швидкої невідкладної медичної допомоги, на засніженій ділянці дороги, знесло в кювет. До місця події було направлено рятувальників Державного пожежно-рятувального поста селища Отинія. Прибувши до місця виклику, рятувальники надали допомогу у буксируванні автомобіля швидкої медичної допомоги», – йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС.

У коментарі ZAXID.NET речниця управління ДСНС в Івано-Франківській області Христина Перцович повідомила, що на момент ДТП в автомобілі швидкої пацієнтів не було.