До приїзду медиків водійка самостійно надавала допомогу потерпілому

На дорозі в селі Андрусіїв на Рівненщині 21-річна водійка наїхала на лежачого 44-річного чоловіка. Жінка всіма силами намагалася надати потерпілому допомогу й викликала поліцію та «швидку», однак чоловік помер. Експертиза встановила, що смерть настала унаслідок наїзду автомобіля.

Про смертельну ДТП у селі Андрусіїв колишнього Гощанського району поліція Рівненської області повідомила у суботу, 22 січня. Поліцейські встановили, що напередодні о 23:40 21-річна жінка наїхала автомобілем Fiat Qubo на 44-річного чоловіка з села Дружне. З її слів, у момент наїзду чоловік лежав на проїжджій частині. Водійка самостійно з допомогою домкрата підняла своє авто, й намагалася надати потерпілому допомогу до прибуття «швидкої», яку вона викликала. Однак медики лише констатували смерть.

Водійка, відповідно до огляду на стан сп’яніння, була твереза. У неї відібрали зразки крові. Тіло загиблого відправили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті, адже чоловік міг померти від переохолодження або унаслідок наїзду на нього іншого автомобіля, який проїздив раніше.

У понеділок, 24 січня, речниця поліції Рівненської області Катерина Загурська повідомила ZAXID.NET, що за результатами експертизи, смерть чоловіка настала від травм, одержаних унаслідок одного наїзду на нього транспортного засобу.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, відкрито кримінальне провадження (ч. 2 ст. 286 ККУ). У рамках розслідування слідчі з’ясовуватимуть усі обставини: чи справді чоловік лежав на дорозі, яким чином він там опинився, чи була можливість у водійки уникнути наїзду тощо. Транспортний засіб вилучено. Водійку не затримували.