Унаслідок зіткнення легковика з маршруткою у Рівному травмувалися дві особи
Водій позашляховика не пропустив міську маршрутку №49
У результаті зіткнення автомобіля Skoda Kodiaq з міською маршруткою №49 у Рівному постраждали пасажирка маршрутки та водій кросовера. Легковик виїжджав з другорядної дороги й не пропустив маршрутку, яка рухалася головною дорогою.
Зіткнення автомобіля Skoda Kodiaq з маршруткою сталося на перехресті вулиць Олени Теліги та Дубенської у понеділок, 17 січня, близько 20:00. Поліцейські на місці події встановили, що 66-річний рівнянин, перебуваючи за кермом Skoda Kodiaq, виїжджав з другорядної дороги на головну, не надав переваги в русі маршрутці й допустив зіткнення з нею.
«Унаслідок ДТП медична допомога знадобилася пасажирці маршрутки, 49-річній жительці обласного центру, та кермувальнику кросовера. Потерпілу із забоями та попереднім діагнозом струс головного мозку госпіталізували до лікарні. 66-річного чоловіка після надання допомоги відпустили додому», — повідомляє поліція Рівненської області.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху поліцейські розпочали досудове розслідування (ч. 1 ст. 286 ККУ). У рамках кримінального провадження у водіїв відібрані зразки крові.
Зазначимо, що 17 січня у Рівному протягом усього дня були складні погодні умови, шквальний вітер та дощ з мокрим снігом, що спричинило намерзання льодової кірки на дорожньому покритті. Такі умови вимагають від учасників дорожнього руху особливої уваги та обережності.