У результаті зіткнення найбільше постраждала пасажирка маршрутки

У результаті зіткнення автомобіля Skoda Kodiaq з міською маршруткою №49 у Рівному постраждали пасажирка маршрутки та водій кросовера. Легковик виїжджав з другорядної дороги й не пропустив маршрутку, яка рухалася головною дорогою.

Зіткнення автомобіля Skoda Kodiaq з маршруткою сталося на перехресті вулиць Олени Теліги та Дубенської у понеділок, 17 січня, близько 20:00. Поліцейські на місці події встановили, що 66-річний рівнянин, перебуваючи за кермом Skoda Kodiaq, виїжджав з другорядної дороги на головну, не надав переваги в русі маршрутці й допустив зіткнення з нею.

«Унаслідок ДТП медична допомога знадобилася пасажирці маршрутки, 49-річній жительці обласного центру, та кермувальнику кросовера. Потерпілу із забоями та попереднім діагнозом струс головного мозку госпіталізували до лікарні. 66-річного чоловіка після надання допомоги відпустили додому», — повідомляє поліція Рівненської області.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху поліцейські розпочали досудове розслідування (ч. 1 ст. 286 ККУ). У рамках кримінального провадження у водіїв відібрані зразки крові.

Зазначимо, що 17 січня у Рівному протягом усього дня були складні погодні умови, шквальний вітер та дощ з мокрим снігом, що спричинило намерзання льодової кірки на дорожньому покритті. Такі умови вимагають від учасників дорожнього руху особливої уваги та обережності.