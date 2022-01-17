Жінка загинула на місці, медики лише констатували смерть

На пішохідному переході неподалік центрального автовокзалу у Рівному водій Volkswagen Touareg на смерть збив 47-річну жінку. За інформацією очевидців, пішохідка переходила дорогу на зелений сигнал світлофора. Водій, за попередніми даними поліції, був тверезий.

Подробиці трагічної ДТП, яка сталася у Рівному напередодні, поліція Рівненської області повідомила у понеділок, 17 січня. Близько 17:20 у неділю, 16 січня, поблизу центрального автовокзалу 34-річний рівнянин автомобілем Volkswagen Touareg збив на смерть пішохода, 47-річну мешканку Дніпропетровської області у момент, коли жінка переходила вулицю Київську регульованим пішохідним переходом. Від одержаних травм вона загинула на місці, медики «швидкої» лише констатували смерть.

«За результатами огляду місця події та пояснень чотирьох свідків, які перетинали проїзну частину разом із 47-річною жінкою, пішохідка попередньо рухалася на дозволений сигнал світлофора», — ідеться у повідомленні поліції.

34-річного рівнянина затримали й помістили в ізолятор тимчасового тримання. 17 січня слідчий повідомив йому про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 ККУ). У рамках кримінального провадження слідчі встановлюють усі обставини смертельної ДТП. За результатами освідчення приладом «Драгер», водій був тверезий. У нього відібрали зразки для визначення стану сп'яніння.

Зазначимо, що у місці, де сталася ДТП, завжди людно та жвавий рух автотранспорту. Окрім автовокзалу, тут розташовані ринок, супермаркет, торговий центр та багатоповерхові житлові будинки.