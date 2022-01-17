Перевірка на стан сп'яніння показала 1,82 проміле

У Львові п’яний водій за кермом Volkswagen вдарив припаркований автомобіль та втік із місця ДТП. Небайдужий львів'янин простежив за водієм та повідомив патрульним про його місцезнаходження.

«Близько опівночі патрульні 4 батальйону отримали виклик, про те що на вул. Патона автомобіль Volkswagen Jetta в'їхав у припаркований автомобіль Mitsubishi Outlander і поїхав далі. У телефонній розмові заявник сказав поліцейським, що їде за порушником на проспекті Шевченка», – розповіли в патрульній поліції.

Патрульні зупинили водія на вул. Івана Франка. У 34-річного керманича виявили ознаки алкосп'яніння. Перевірка на пристрої Drager показала 1,82 проміле.

На львів'янина склали три протоколи: за ст. 122-4 (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди), за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) КУпАП.