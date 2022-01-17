Унаслідок ДТП травми отримав 16-річний пасажир

У Дрогобицькому районі поліцейські затримали нетверезого водія Mercedes, який вчинив ДТП. Унаслідок події травми отримав 16-річний пасажир автомобіля. Дорожньо-транспортна пригода сталась у неділю, 16 січня, близько 9:45 на вул. Грушевського у с. Підбуж Дрогобицького району. 35-річний водій Mercedes перебував у стані алкогольного сп’яніння

За інформацією поліції, водій автомобіля Mercedes, 35-річний місцевий мешканець, в'їхав у електроопору. Внаслідок ДТП пасажир автомобіля, 16-річний мешканець одного з сіл району, отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у нейрохірургічне відділення лікарні.

Фото поліції та ДСНС

Рятувальники, які прибули на місце ДТП, обгородили місце дорожньо-транспортної пригоди, стабілізували авто та відключили акумуляторну батарею, а також деблокували постраждалого.

Також поліцейські встановили, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння. Його затримали за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Наразі проводять досудове розслідування, поліція встановлює обставини події.