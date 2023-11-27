Аварія трапилась у січні 2022 року в Дрогобицькому районі

Дрогобицький міськрайонний суд Львівщини виніс вирок Роману Бараняку, який п’яним в’їхав у електроопору та важко травмував свого неповнолітнього пасажира. Суд призначив винуватцю ДТП два роки виправних робіт з відрахуванням 20% від суми заробітку в дохід держави. Також чоловіка позбавили водійських прав на п’ять років.

Як вказано у вироку суду, який винесли у листопаді 2023 року, аварія трапилась 16 січня 2022 року у смт. Підбуж на Дрогобиччині. На той час 35-річний місцевий мешканець Роман Бараняк керував авто Mercedes-Benz 220 CDI у нетверезому стані, він виїхав за межі дороги та в’їхав у електроопору. У автомобілі, окрім водія, перебував також 16-річний хлопець, який унаслідок зіткнення отримав важкі травми.

У суді обвинувачений Роман Бараняк визнав свою провину та розповів, що 16 січня він поїхав на заправку, де побачив 16-річного хлопця, який просив підвезти його. За словами водія, біля місця ДТП була слизька дорога, через що він не впорався з керуванням та в’їхав у бетонний стовп. Роман Бараняк заявив, що надавав хлопцю першу допомогу. Обвинувачений стверджує, що з моменту вчинення ДТП не вживає спиртне, а також має намір служити у ЗСУ.

Потерпілий та його матір на засідання суду не прийшли, але подали заяву про розгляд справи за їх відсутності, претензій майнового характеру до Романа Бараняка вони не мають.

Справу розглянула суддя Марія Грицай, яка дослідила усі матеріали справи та визнала Романа Бараняка винним у вчиненні п’яної ДТП та призначила йому покарання – ДТП два роки виправних робіт з відрахуванням 20% від суми заробітку в дохід держави. Також чоловіка позбавили водійських прав на п’ять років. На вирок ще може бути подана апеляція.