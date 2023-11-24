Кам’янка-Бузький районний суд Львівщини визнав винною у нетверезому водінні виховательку дитсадка Ірину Наум, яку правоохоронці зупинили за кермом легковика із двома проміле алкоголю, що у 10 разів перевищує допустиму норму. Суд оштрафував водійку на 17 тис. грн та позбавив водійських прав на один рік.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у листопаді 2023 року, вихователька ясел-садка №4 у Кам’янці-Бузькій Ірина Наум ввечері 18 серпня керувала авто Mazda 6 у селі Жовтанці у стані алкогольного сп’яніння. Перевірка на драгері показала 2,03 проміле алкоголю, що у 10 разів перевищує допустиму норму.

Поліцейські склали щодо Ірини Наум протокол про керування авто у нетверезому стані. У судовому засіданні обвинувачена заперечила вчинення адмінправопорушення та заявила, що того дня взагалі не вживала спиртне. Адвокатка Ірини Наум у суді клопотала про закриття справи та заявляла, що протокол складений незаконно, бо поліцейські не мали підстав зупиняти її клієнтку.

У суді переглянули відео з камер поліцейських, де видно, що Ірина Наум керував авто та погодилась пройти перевірку на стан сп’яніння за допомогою драгера. Вона поставила свій підпис у документах та була згідна з результатами цієї перевірки.

Справу розглянула суддя Уляна Костюк, яка дослідила усі матеріали справи та визнала Ірину Наум винною у нетверезій їзді. Жінці призначили 17 тис. грн штрафу та позбавили водійських прав на рік. На постанову ще може бути подана апеляція.