Самбірський міськрайонний суд Львівщини визнав винним у нетверезому водінні вчителя сільської школи Василя Макара, який вчинив ДТП у стані сильного сп’яніння. У водія виявили 2,53 проміле алкоголю, що у понад 12 разів перевищує допустиму норму. За вчинене суд призначив Василю Макару 17 тис. грн штрафу з позбавленням водійських прав на рік.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у листопаді 2023 року, вчитель школи у селі Новосілки-Гостинні біля Рудок Василь Макар ввечері 13 вересня вчинив ДТП у Рудках. Він керував авто Daewoo Lanos, не обрав безпечної швидкості, виїхав на тротуар та в’їхав у паркан. Поліцейські помітили у водія ознаки алкогольного сп’яніння, він пройшов перевірку на алкотестері, яка показала 2,53 проміле алкоголю, що у понад 12 разів перевищує допустиму норму. Василь Макар був не згідний з результатами перевірки, але відмовився пройти огляд у медзакладі.

На водія склали два протоколи: про вчинення ДТП та про керування авто у нетверезому стані. Під час розгляду адмінматеріалів Василь Макар визнав свою провину. У матеріалах справи вказано, що порушник працює вчителем у школі села Новосілки-Гостинні. На сайті школи зазначено, що Василь Макар є вчителем захисту України та фізкультури.

Справу розглянула суддя Олена Бікезіна, яка дослідила усі матеріали справи та визнала Василя Макара винним у вчинених правопорушеннях, призначивши 17 тис. грн штрафу з забороною керувати транспортними засобами протягом року. На постанову ще може бути подана апеляція.