Інна Слободенюк працює вчителькою музики в Соснівській ЗОШ №14

Сокальський районний суд Львівської області визнав винною у підробці документів вчительку Інну Слободенюк, яка, працюючи у соснівській школі, підробляла оцінки у шкільному журналі. Жінці винесли вирок та призначили умовний термін.

Як вказано у вироку суду, який винесли у листопаді 2023 року, вчителька музики Соснівської школи №14 Червоноградської міськради Інна Слободенюк протягом 2018 – 2019 років вносила неправдиві відомості щодо успішності та відвідуваності чотирьох учнів у класний журнал, при тому, що ці діти взагалі не навчались у школі №14. Неправдиві дані вона вносила й у 2019 – 2020 роках.

Щодо Інни Слободенюк порушили кримінальну справу через підробку документів. У суді вона визнала свою провину, проте у вироку суду не зазначено, для чого жінка підробляла оцінки дітям, які не навчались у цій школі.

Справу розглянула суддя Тетяна Струс, яка дослідила усі матеріали справи та визнала Інну Слободенюк винною у кримінальному правопорушенні. Їй призначили рік та місяць обмеження волі, але звільнили від покарання з річним іспитовим терміном. На вирок ще може бути подана апеляція.

Додамо, що цьогоріч ще одну вчительку цієї школи судили за підробку даних у шкільних журналах – вчительці іноземної мови Галині Гібляк також призначили умовне покарання.