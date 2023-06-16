Галина Гібляк працює вчителькою іноземної мови в Соснівській ЗОШ №14

Сокальський районний суд Львівської області виніс вирок вчительці іноземної мови з Соснівки Галині Гібляк, яка вносила в журнал успішності дані учнів, які взагалі не навчались в її школі. Суд призначив учительці рік іспитового терміну.

Як вказано у матеріалах справи, з 1 вересня 2015 року до 26 травня 2016 року вчителька іноземної мови Соснівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14 Галина Гібляк внесла в класний журнал 2 класу неправдиві дані про відвідування та успішність двох учнів, які впродовж навчального року взагалі не навчались ані в цьому класі, ані в цій школі. Крім цього, із вересня 2018 по травень 2019 року вона знову внесла фейкову інформацію про навчання чотирьох учнів, які в цій школі не навчались. Такі ж відомості щодо цих учнів вона внесла в класний журнал і наступного навчального року.

Також слідчі встановили, що до 2020 року вчителька систематично вносила в журнали дані про успішність і відвідуваність учнів, які в цій школі не навчались. Правоохоронці повідомили Галині Гібляк про підозри за ч. 2 ст. 358 (службове підроблення офіційних документів). У суді Галина Гібляк свою провину визнала та розкаялась, просила суворо її не карати.

У матеріалах справи відсутні пояснення вчительки щодо фейкового ведення журналів. ZAXID.NET намагався отримати коментар від дирекції Соснівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №14, однак на момент публікації у школі не відповідали на телефонні дзвінки.

13 червня суддя Сокальського райсуду Тетяна Струс визнала Галину Гібляк винною в службовому підробленні та призначила рік і місяць обмеження волі. Однак суд замінив увʼязнення на рік іспитового терміну. Крім цього, вона має сплатити 4,9 тис. грн судових витрат. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.