Будинок у Дрогобичі біля якого сталася бійка між вчительками

Дрогобицький міськрайонний суд визнав винною 59-річну вчительку хімії Ліцею №1 ім. Івана Франка Оксану Тустановську у конфлікті, який переріс в бійку. Вчительку та екс-кандидатку в депутати до Дрогобицької міськради, судили за нанесення легких тілесних ушкоджень 72-річній Надії Паньків, яка до слова колись теж працювала вчителькою у школі №17 у Дрогобичі. Бійка за між вчительками відбулася ще у травні три роки тому. Проте вирок у цій справі був оголошений нещодавно – 9 травня. Слідство встановило, що конфлікт між жінками виник через дерева посаджені на прибудинковій території.

З матеріалів справи відомо, що сварка між жінками почалася біля будинку №16 на вул. Княгині Ольги, неподалік центру Дрогобича. За словами обвинувачуваної Оксани Тустановської, того дня вона побачила, як мешканці сусіднього будинку фарбують лавку та ламають дерева біля будинку в якому вона живе, і в якому очолює ОСББ «Карпати-1». Оксана Тустановська почала знімати процес на телефон і тоді потерпіла Надія Паньків цей телефон у неї з рук вибила. Потім, як йдеться у вироку зі слів Тустановської, Надія Паньків перечепилася і впала. За словами обвинуваченої, вона нікого не штовхала і свою провину у нанесені легких тілесних травм Надії Паньків заперечує.

«Потерпіла [Надія Паньків] скористалася отриманим з власної необережності тілесним ушкодженням з тим, щоби обмовити з метою психологічного тиску. Участь у спровокованому словесному конфлікті була обумовлена необхідністю захищати майно і власність очолюваного ОСББ, тому Тустановська фактично перебувала в стані необхідної оборони», – йдеться у вироку суду.

Додамо, що у 2020 році обвинувачена Оксана Тустановська кандидувала на місцевих виборах у депутати Дрогобицької міськради від партії «Європейська Солідарність», але не була обрана (фото Facebook ЄС Дрогобича)

Натомість Надія Паньків заявила, що, крім того, що Тустановська її штовхнула, вона ще й викручувала їй руку, аж поки у пенсіонерки не тріснула судина і не пішла кров. Пояснила, що конфлікт виник через дерева, які мешканці одного будинку посадили на прибудинковій території іншого. На суді Надія Паньків заявила, що вже три роки, від дня бійки, перебуває у постійному стресі, тому хоче 50 тис. грн відшкодування за моральну шкоду.

«[Надія Паньків] вказала, що є особою похилого віку, з 40-річним педагогічним стажем, освічена людина та зазнала величезної моральної шкоди. Вона змушена була відвідувати лікаря, лікувати пошкоджену руку, терпіти біль, у неї порушився сон, вона стала дратівливою, постійно підійматися артеріальний тиск, що не дає спокійно їй жити та насолоджуватись життям», – йдеться у вироку Дрогобицького суду.

До слова, покази свідків, яких заслухали у суді відрізняються. Одні бачили як одна жінка штовхнула іншу, інші переконують, що потерпіла сама впала. Одна зі свідків уточнила, що того дня мешканці пофарбували лавку, але гілки дерева, яке росте поруч, заважали, тому кілька довелося спиляти. Мешканці одного будинку почали сваритися з мешканцями іншого, мовляв, вони ці дерева не садили і чіпати їх не мають права. З цього й почався конфлікт, який переріс у штовханину між Тустановською та Паньків.

Тим часом судмедексперт пояснив, що травма в Надії Паньків є характерною для падіння на тверду землю, але: «Можливість заподіяння таких тілесних ушкоджень потерпілій внаслідок викручування руки є неможливим. Чи є причинно-наслідковий зв'язок з падінням на тверду землю та викручуванням руки експерт пояснити не зміг», – йдеться у матеріалах справи.

Все ж суддя Дрогобицького міжрайонного суду Лілія Гарасимків визнала Оксану Тустановську винною у вчинені кримінального проступку і призначила їй 510 грн штрафу. Крім того, вона має сплатити потерпілій Надії Паньків 1 тис. грн моральної шкоди. Цей вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Львівської області протягом 30 днів з дня його проголошення.

Додамо, що у 2020 році обвинувачена Оксана Тустановська кандидувала на місцевих виборах у депутати Дрогобицької міськради від партії «Європейська Солідарність», але не була обрана.